Рух - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу Кубка України. LIVE

Гра розпочнетсья о 18:00.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в останньому матчі третього попереднього етапу Кубка України львівський Рух приймає ФК Маріуполь.

Матч розпочнеться о 18:00 і відбудеться у Львові. Це визначиться останній учасник 1/8 фіналу Кубка України.

Пропонуємо відеотрансляцію матчу на нашому сайті. Ефір протистояння 3-го попереднього етапу Кубка України між "жовто-чорними" лицарями Львова та приазовцями розпочнеться о 17:45. Традиційно перед грою, в перерві матчу та після поєдинку в розмовній студії Ruh TV усі перипетії на футбольному полі аналізуватимуть експерти студії – екс-наставник Карпат Володимир Безуб’як та екс-коуч Львова Богдан Блавацький.

Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.