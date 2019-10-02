Рух - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу Кубка України. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні в останньому матчі третього попереднього етапу Кубка України львівський Рух приймає ФК Маріуполь.
Матч розпочнеться о 18:00 і відбудеться у Львові. Це визначиться останній учасник 1/8 фіналу Кубка України.
Пропонуємо відеотрансляцію матчу на нашому сайті. Ефір протистояння 3-го попереднього етапу Кубка України між "жовто-чорними" лицарями Львова та приазовцями розпочнеться о 17:45. Традиційно перед грою, в перерві матчу та після поєдинку в розмовній студії Ruh TV усі перипетії на футбольному полі аналізуватимуть експерти студії – екс-наставник Карпат Володимир Безуб’як та екс-коуч Львова Богдан Блавацький.
Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.
Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.