Црвена Звезда - Олімпіакос 3:1. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі групового етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда вдома обіграла Олімпіакос з рахунком 3:1.

Важливо: Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів

Група В, 2 тур

Црвена Звезда - Олімпіакос Пірей 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Сумеду, 1:1 - 63 Вулич, 2:1 - 87 Мілунович, 3:1 - 90 Боак'є.

Нагадаємо, донецький Шахтар, завдяки голу Соломона на 96-й хвилині гри, вирвав перемогу в Аталанти, а Баварія забила 7 голів на виїзді Тоттенгему.