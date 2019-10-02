Левченко: Лише питання часу, коли Шевченко покине збірну

Андрій Шевченко рано чи пізно залишить збірну України.

Про це написав колишній півзахисник національної команди Євген Левченко.

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"Кожен тренер збірної в певний момент стає клубним тренером. Це закономірно. Лише питання часу, коли Шева покине збірну.

Завдання, хто очолить збірну? Просто не хочеться "назад в майбутнє", – написав Левченко.