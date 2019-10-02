Левченко: Лише питання часу, коли Шевченко покине збірну

Джерело - football24.ua.
Андрій Шевченко рано чи пізно залишить збірну України.
Про це написав колишній півзахисник національної команди Євген Левченко.
Актуально: Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови
"Кожен тренер збірної в певний момент стає клубним тренером. Це закономірно. Лише питання часу, коли Шева покине збірну.
Завдання, хто очолить збірну? Просто не хочеться "назад в майбутнє", – написав Левченко.
Каждый тренер сборной в определённый момент становится клубным тренером. Это закономерно и лишь вопрос времени, когда Шева покинет сборную. Задача, кто возглавит сборную? Просто не хочется «назад в будущее»...— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 2 October 2019
Нагадаємо, італійська преса активно сватає Шевченка в Мілан. Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди під керівництвом Марко Джампаоло і хоче щоб саме наставник збірної України став його наступником.