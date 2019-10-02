Мій профіль
Шахтар вирвав перемогу в Аталанти у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:51 1956
Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 12:41 109
ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців
Сьогодні 10:57 4502
Барселона зіграє з Інтером, Зеніт прийме Бенфіку. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2 жовтня
Сьогодні 10:49 131
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1594
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
Вчора 22:53 1366
Реал на останніх хвилинах врятувався у матчі проти Брюгге
Вчора 22:09 983
Гол Соломона, на 96 хвилині, приніс перемогу Шахтарю над Аталантою
Вчора 21:54 2523
Аталанта - Шахтар 1:2. Як це було
Вчора 21:50 16519
Войводіна - Мотор: онлайн-трансляція матчу SEHA-Ліги
Вчора 18:48 618
Навколо спорту
Блоги
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем
Ірина Морозюк повторила власний трюк з роздяганням із м'ячем Андрій Твердохліб
Вчора 18:44 834
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті
Молодіжна команда Шахтаря познущалася з Аталанти, забивши витончений пенальті Valeriy Ruchka
Вчора 15:52 2397
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх
Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх Андрій Твердохліб
Вчора 13:27 3052 1
Президент WBC засудив жорстокий нокаут на чемпіонаті світу в Росії
Президент WBC засудив жорстокий нокаут на чемпіонаті світу в Росії Valeriy Ruchka
Вчора 13:04 3173
Фантастичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу очима уболівальників
Фантастичний стрибок Магучіх на чемпіонаті світу очима уболівальників Valeriy Ruchka
30.09.2019 23:42 1384
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:18 Футбол Зідан пояснив чому замінив Куртуа у матчі з Брюгге 32
12:58 Футбол Тоттенгем встановив два антирекорди англійських команд в єврокубках 110
12:42 Блог Брати Клички влаштували екскурсію Києвом для Тома Круза 400
12:41 Футбол Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 109
12:31 Футбол Ліверпуль - Ред Булл Зальцбург: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 82
12:15 Футбол Манчестер Сіті - Динамо Загреб 2:0. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 146
11:58 Бокс Головкін: Якщо я поб'ю Дерев'янченка, то у мене буде прекрасне майбутнє 162
11:43 Футбол Канделакі підтвердила, що у неї був секс з Мілевським 985
11:32 Хокей Дніпро - Донбас: онлайн-трансляція матчу 6 туру УХЛ 108
11:15 Футбол Динамо з 21 футболістом вирушило на матч проти Лугано 308
11:09 Пряма трансляція Барселона - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE 98
10:57 Теніс Ястремська та Остапенко вибили перших сіяних на турнірі в Пекіні 295
10:57 Легка атлетика ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців 4502
10:49 Футбол Барселона зіграє з Інтером, Зеніт прийме Бенфіку. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів 2 жовтня 131
10:49 Пряма трансляція Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція. LIVE 2560
10:47 Футбол Український клуб тріумфував на престижному міжнародному турнірі в Копенгагені 183
10:37 Футбол Барселона - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 158
10:23 Футбол Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови 605
10:08 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 174
09:53 Футбол Ювентус - Баєр 3:0. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 450
09:37 Хокей Дніпро прийме Донбас, Кременчук зіграє з Білим Барсом. Анонс 6-го туру УХЛ - Парі-Матч 198
09:28 Футбол Пятов став найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Аталанти 487
09:16 Футбол Динамо U-19 - Шкендія U-19: Онлайн-трансляція матчу Юнацької Ліги УЄФА 208
08:51 Футбол Динамо оголосило про продовження контракту з Бущаном 378
08:43 Футбол Маліновський: Шахтарю більше пощастило, тому і перемогли 683

Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 12:41 109 0
Лугано - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
#Динамо, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Лугано (Лугано, Швейцарія) - Динамо (Київ, Україна)
 
Ліга Європи УЄФА, груповий раунд. Група В, 2 тур
Санкт-Галлен, стадіон Кібунпарк
3 жовтня, 22:00
 
Трансляція - Футбол 1. Текстова трансляція на Чемпіоні
Головний арбітр - Карім Абед (Франція)
Асистенти арбітра - Мехді Рахмуні та Бенжамін Паж (обидва - Франція)
Четвертий арбітр - Флорент Батта (Франція)

Київське Динамо, у матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи, зіграє зі швейцарським Лугано. Гра відбудеться 3 жовтня, на стадіоні Кібунпарк у Санкт-Галлені.

Команди раніше між собою не зустрічалися.

У 1 турі динамівці вдома мінімально перемогли швецький Мальме (1:0), а Лугано поступився у гостьовому поєдинку Копенгагену (0:1).

Динамо після гри з Мальме встигло зіграти 3 поєдинки в чемпіонаті України. Підопічні Олексія Михайличенка почергово здолали Маріуполь, Ворсклу та Дніпро-1. Цікаво, що у цих матчах кияни жодного разу не пропустили, забивши у ворота суперників 8 голів.

Головно чеснотою Динамо в останніх матчах є набагато кращий фізичний стан гравців, аніж на початку сезону. Після 9 турів Динамо посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 17 очок і відстючи від Шахтаря на 10.

До швейцарії Михайличенко взяв 21 футболіста. Серед травмованих значиться лише Макаель Дуелунд. Усі інші гравці в строю та готові допомогти команді.

Лугано також провів 3 гри внутрішньої першості. Команда двічі зіграла внічию (Люцерн - 1:1, Сервет - 0:0) та одного разу програла (Ксамакс - 0:1). Команда у 9 турах швейцарської ліги здобула лише 1 перемогу, має 6 очок в активі та посідає 9 (передостанню) сходинку в турнірній таблиці.

Головний тренер швейцарців Фабіо Челестіні не зможе розраховувати півзахисників Романа Мацека (травма стопи) і Мірослава Човіло. Приємною ж новиною є повернення після травм ключових гравців: нападника Карліньоса та хавбека Родрігеса.

Орієнтовні склади:

Лугано: Бауманн, Елож, Марич, Кечкеш, Саббатіні, Дальмонт, Родрігес, Кустудіо, Лаванши, Карліньос, Холендер

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганков, Вербич, Соль

Пряма мова:

Фабіо Челестіні (головний тренер Лугано):*

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо):*

Цікаві факти:

  • Команди зустрінуться вперше
  • Гра відбудеться в Санкт-Галлені (18026 глядічів), що в 250 км від Лугано. Причина - мала місткість стадіону в Лугано (6900 глядачів)
  • У сезоні 2001/02 донецький Шахтар перемагав Лугано в кваліфікації Ліги чемпіонів
  • Динамо 10 разів грало зі швейцарськими клубами: 4 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки. У гостях: 2 перемоги, 3 поразки
  • У сезоні 2017/18 швейцарський Янг Бойз вибив киян з розіграшу Ліги чемпіонів. У 3 кваліфайраунді Динамо вдома здобуло перемогу - 3:1, а в гостях поступилося 0:2.
  • 1975 році Динамо Київ у Швецарії (Базель) здобуло Кубок володарів Кубків УЄФА

Прогноз Чемпіона: 1:1

* - прес-конференція тренерів команд відбудеться ввечері 2 жовтня.

Читайте також прогнози експертів на футбольні матчі.

Коментарі ()