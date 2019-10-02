Український клуб тріумфував на престижному міжнародному турнірі в Копенгагені

Джерело - Чемпіон.
Наприкінці вересня в Копенгагені пройшов традиційний турнір GFA Copengagen International U10 Tournament, який за своїм представництвом сміливо можна називати клубним чемпіонатом Європи!
В змаганнях взяли участь найсильніші представники топових футбольних країн.
Крім представників Італії та Іспанії, Німеччину представляла - дортмундська Боруссія, а Англію - суперник Шахтаря по групі Ліги Чемпіонів, Манчестер Сіті. Були присутні і інші представники клубів, з якими звів жереб українські команди в Єврокубках: Брюгге, Мальме та Копенгаген.
Кияни були запрошені на турнір не випадково: Локомотив давно наводить шум у футбольній Європі, команда завжди посідає високі сходинки у міжнародних турнірах серед однолітків. При цьому, на відміну від багатьох команд, де практика підстав є невід'ємною частиною перемог, Локомотив сповідує високу принциповість в цьому питанні, і якщо заграють інший вік у турнірах - то тільки молодших за віком гравців.
Щодо переможного шляху команди на копенгагенському футбольному форумі - виглядав він так:
Група кваліфікаційного раунду:
Локомотив - Академія Барселони (Варшава, Польща) 1:0.
Локомотив - ААС Френ (Франція) 1:0.
Локомотив - Нордшелланд (Данія) 5:1.
Локомотив - Далум (Німеччина) 7:0.
Локомотив - ФФБ (Данія) 6:1.
Група основного раунду:
Локомотив – Лутон (Англія) 3:0.
Локомотив – Ольборг (Данія) 3:1.
Локомотив – Люнгбю (Данія) 8:0.
Локомотив – GFA (Данія) 3:0.
Локомотив – Вісла (Краків, Польща) 3:0.
У півфіналі кияни зійшлися із грізною Боруссією, але доволі впевнено перемогли німців 4:0.
А у вирішальній, фінальній битві на киян чекав представник кривдника Динамо у відбірковому раунді Ліги Чемпіонів, брюссельський Брюгге. Локомотив помстився за земляків, перемігши бельгійців з рахунком 4:2.
На цьому приємні новини для киян не закінчилися: гравець Локомотива Дамір Гонченко потрапив до Dream Team Турніру.