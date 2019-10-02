Український клуб тріумфував на престижному міжнародному турнірі в Копенгагені

Джерело - Чемпіон.

Наприкінці вересня в Копенгагені пройшов традиційний турнір GFA Copengagen International U10 Tournament, який за своїм представництвом сміливо можна називати клубним чемпіонатом Європи!

В змаганнях взяли участь найсильніші представники топових футбольних країн.

Крім представників Італії та Іспанії, Німеччину представляла - дортмундська Боруссія, а Англію - суперник Шахтаря по групі Ліги Чемпіонів, Манчестер Сіті. Були присутні і інші представники клубів, з якими звів жереб українські команди в Єврокубках: Брюгге, Мальме та Копенгаген.

Кияни були запрошені на турнір не випадково: Локомотив давно наводить шум у футбольній Європі, команда завжди посідає високі сходинки у міжнародних турнірах серед однолітків. При цьому, на відміну від багатьох команд, де практика підстав є невід'ємною частиною перемог, Локомотив сповідує високу принциповість в цьому питанні, і якщо заграють інший вік у турнірах - то тільки молодших за віком гравців.

Щодо переможного шляху команди на копенгагенському футбольному форумі - виглядав він так:

Група кваліфікаційного раунду:

Локомотив - Академія Барселони (Варшава, Польща) 1:0.

Локомотив - ААС Френ (Франція) 1:0.

Локомотив - Нордшелланд (Данія) 5:1.

Локомотив - Далум (Німеччина) 7:0.

Локомотив - ФФБ (Данія) 6:1.

Група основного раунду:

Локомотив – Лутон (Англія) 3:0.

Локомотив – Ольборг (Данія) 3:1.

Локомотив – Люнгбю (Данія) 8:0.

Локомотив – GFA (Данія) 3:0.

Локомотив – Вісла (Краків, Польща) 3:0.

У півфіналі кияни зійшлися із грізною Боруссією, але доволі впевнено перемогли німців 4:0.

А у вирішальній, фінальній битві на киян чекав представник кривдника Динамо у відбірковому раунді Ліги Чемпіонів, брюссельський Брюгге. Локомотив помстився за земляків, перемігши бельгійців з рахунком 4:2.

На цьому приємні новини для киян не закінчилися: гравець Локомотива Дамір Гонченко потрапив до Dream Team Турніру.