Андрій Шевченко точно працюватиме з національною командою до Євро 2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде працювати з національною командою щонайменше до завершення Євро-2020, куди українці мають реальні шанси потрапити.

Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Актуально: Шевченко проведе переговори з Міланом.

"У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати", – сказав Павелко.

Павелко зазначив, що візит Шевченка до Мілана на матч Аталанта – Шахтар та його зустріч з Паоло Мальдіні є абсолютно нормальним явищем, адже керманич збірної хоче переглянути гравців Шахтаря та Руслана Маліновського.

Натомість із Мальдіні у нього дружні стосунки і їм є про що поговорити, зокрема стосовно футболу.

Раніше, Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан.