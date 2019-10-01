Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде працювати з національною командою щонайменше до завершення Євро-2020, куди українці мають реальні шанси потрапити.
Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Актуально: Шевченко проведе переговори з Міланом.
"У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати", – сказав Павелко.
Павелко зазначив, що візит Шевченка до Мілана на матч Аталанта – Шахтар та його зустріч з Паоло Мальдіні є абсолютно нормальним явищем, адже керманич збірної хоче переглянути гравців Шахтаря та Руслана Маліновського.
Натомість із Мальдіні у нього дружні стосунки і їм є про що поговорити, зокрема стосовно футболу.
Раніше, Шевченко прокоментував можливість очолити Мілан.