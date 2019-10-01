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Тоттенгем – Баварія: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:14 275 0
Матч Тоттенгем – Баварія стартує о 22:00 за київським часом.
Тоттенгем – Баварія: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
#Баварія, #Тоттенгем, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів Тоттенгем прийме Баварію.

  Актуально: Тоттенгем - Баварія: онлайн-трансляція матчу 2 туру Ліги чемпіонів 

Стали відомі стартові склади команд.

Ліга чемпіонів 

Група В, 2 тур

1 жовтня

Тоттенгем - Баварія

Тоттенгем: Льоріс, Ор'є, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, Вінкс, Ндомбеле, Сіссоко, Аллі, Сон, Кейн.

Баварія: Нойєр, Павар, Боатенг, Зюле, Алаба, Кімміх, Толіссо, Гнабрі, Коутінью, Коман, Левандовский.

У першому турі Баварія розгромила Црвену Звезду та очолила групу B, а Тоттенгем розписав результативну нічию з Олімпіакосом.

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