Тоттенгем – Баварія: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Матч Тоттенгем – Баварія стартує о 22:00 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів Тоттенгем прийме Баварію.

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Стали відомі стартові склади команд.

Ліга чемпіонів

Група В, 2 тур

1 жовтня

Тоттенгем - Баварія

Тоттенгем: Льоріс, Ор'є, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, Вінкс, Ндомбеле, Сіссоко, Аллі, Сон, Кейн.

Баварія: Нойєр, Павар, Боатенг, Зюле, Алаба, Кімміх, Толіссо, Гнабрі, Коутінью, Коман, Левандовский.

У першому турі Баварія розгромила Црвену Звезду та очолила групу B, а Тоттенгем розписав результативну нічию з Олімпіакосом.