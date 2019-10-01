Джерело - Чемпіон.
Гравці донецького клубу вийдуть на Сан-Сіро у формі сірого кольору.
Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Натомість футболісти Аталанти одягнуть на матч проти чинного чемпіона України екіпірування в традиційному синьо-чорному кольорі.
Сегодня в матче @ChampionsLeague #АталантаШахтер сыграем в выездном комплекте формы. pic.twitter.com/IhamidHxuT— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 October 2019
Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 1 жовтня, початок о 19:55. Нагадаємо у першому матчі ЛЧ донецький клуб поступився Манчестер Сіті (0:3).