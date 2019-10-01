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Папа Гуйє назвав найкращого українського тренера

Сьогодні 12:11 615 0
Маркевич - найкращий тренер з яким працював Папа
Папа Гуйє назвав найкращого українського тренера
#Гуйє, #Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Захисник СК Дніпро-1 Папа Гуйє обрав найсильнішого українського фахівця, з яким співпрацював під час кар'єри в УПЛ.

Про це розповів сам гравець.

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"Найсильніший український фахівець, з яким працював? Маркевич. Найважливіше у футболі – результат. Можна говорити про тактику, фізику, але найголовніше – результат. Він знає, як його досягати. Знає, як будувати відносини з футболістами. Коли зі мною треба було жорстко вчинити – він так і робив. Коли треба було спокійніше – він був спокійнішим.

У Металісті не було все гладко. Відносини між бразильцями і аргентинцями не були простими. Траплялися й бійки – нерви на тренуваннях. Але Маркевич знав, коли і як треба було вчинити, щоб футболісти показали свої найкращі якості в грі.

Всі знають, наприклад, що у Тайсона непростий характер. Маркевич не лаявся ніколи. Коли він знав, що його треба чекати п'ять годин, ну так і робив. Головне, щоб футболіст відмінно відчував себе в грі і на тренуваннях і давав результат. Ось чому я кажу, що Маркевич – дуже розумний тренер. Аргентинці Бланко, Соса – непрості. Але Маркевич знав до них підхід", – поділився Гуйє в програмі Бомбардир.

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