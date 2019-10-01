Аталанта – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Аталанта прийме Шахтар в другому турі Ліги чемпіонів 2019/20.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться матч 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів Аталанта - Шахтар.

Початок поєдинку – о 19:55 за київським часом.

Матч Аталанта – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі Футбол 1.

Також перегляд матчу буде доступний на нашому сайті.

Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів 2019/20 як Шахтар, так і Аталанта зазнали розгромних поразок. Руслан Маліновський та компанія капітулювали в Загребі (0:4) проти тамтешнього Динамо, а підопічні Луїша Каштру на ОСК Металіст поступилися Манчестер Сіті – 0:3. Саме Динамо Загреб лідирує в групі C, випереджаючи Манчестер Сіті завдяки кращій різниці м'ячів.

До слова, Аталанта посідає 3 місце в Серії А 2019/20, тоді як Шахтар впевнено лідирує в чемпіонаті України, набравши максимум очок у стартових 9-ти турах.