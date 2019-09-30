Срна: Не розумію, чому Маліновський не дістався до першої команди Шахтаря

У матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти Шахтарю треба з упором на атаку.

Про це сказав тренер гірників Даріо Срна.

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"У Аталанти дуже сильна атака, а також хороший тренер. Аталанта - відмінна команда. Потрібно намагатися грати один в один, робити упор на атаку, тоді у оборони суперника виникнуть проблеми, як у будь-якої команди.

У їх складі є Ілічич, Гомес, Сапата, Малиновський. Руслан грав за Шахтар, не розумію, чому він не дістався до першої команди. Він заслуговує всього, чого домігся. Фантастичний гравець ", - сказав Срна.