Каштру: Налаштовуємося добути позитивний результат

Гра проти Аталанти для Шахтаря буде дуже важкою.

Про це сказав наставник гірників Луїш Каштру.

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"Не варто забувати, що Ліга чемпіонів – це складне і велике змагання між клубами. Будь-який чемпіонат може програвати Лізі чемпіонів. Ми програли Манчестер Сіті – найбагатшій команді світу. Зараз граємо з Аталантою, яка займає третє місце в Серії А. Ми знаємо, з ким граємо, знаємо, що буде важка і важлива гра для обох команд. Тому налаштовуємося добути позитивний результат",- сказав Каштру.