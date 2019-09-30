Ви знищуєте мрії наших дітей - голова Федерації футболу Маріуполя написав звернення до Ахметова

Голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов виступив за зміну керівництва і політики клубу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Звертаюся до Ріната Ахметова і Сергія Палкіна.

Панове, може, досить ставити експерименти над нашою улюбленою командою? Чи не час уже задуматися про зміну керівництва клубу і звільнити Андрія Саніна? Навіщо нам команда під таким його керівництвом? Адже навіть вболівальники втомилися від такого управління і перестали ходити на ігри команди.

Давно вже пора щось змінювати в клубі, я вже мовчу про корупцію, яка процвітає в ньому.

Може, міській владі пора задуматися про власну муніципальну команду? Де гравці будуть виключно маріупольці і впевнений, на своїх вихованців стадіони будуть переповнені і з задоволенням люди будуть ходити на своїх хлопців.

Всі ми знаємо, що футбольна дитяча школа використовує дітей, не дає їм можливості просуватися поза клубом. А найстрашніше, що після школи наші діти не потрібні основній команді. Так може час щось змінювати? Ви знищуєте мрії наших дітей", – написав Журавльов у своєму Facebook.