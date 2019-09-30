У Києві відбувся перший турнір з міні-футболу серед спортивних журналістів Parimatch media cup

Джерело - Parimatch.

29 вересня на території Будинку Футболу відбувся перший турнір з міні-футболу серед спортивних журналістів Parimatch media cup.

Захід зібрав активне спортивне товариство журналістів, які на полі виявили сильнішого. Вісім команд були розділені на дві групи, де зіграли по три матчі. Всього в турнірі взяли участь понад 80 осіб - представники більш ніж 20 найкращих спортивних видань країни. Модератором турніру виступив прес-аташе національної збірної України з футболу Олександр Гливинський.

В результаті цікавої боротьби на груповому етапі в півфінал вийшли команди ХSPORT, ТК Футбол, Збірна спортивних журналістів України та збірна Футбум-Спорт.юа. ТК Футбол обіграли збірну Футбум-Спорт.юа - 4:2, а Збірна спортивних журналістів України виявилася сильнішою за ХSPORT - 2:0.

У матчі за третє місце ХSPORT обіграв збірну Футбум-Спорт.юа - 5:3 і здобув бронзові нагороди турніру.

Але вся увага глядачів була прикута до фіналу. Довгий час команди вели рівну боротьбу, але в кінцівці зустрічі сильнішими виявилися гравці Збірної спортивних журналістів України, який обіграли команду ТК Футбол з рахунком 2:0.

Зазначимо, що за Збірну спортивних журналістів грав шеф-редактор нашого видання Дмитро Копій.

Організаційний комітет турніру визначив кращих у номінаціях.

Найращий воротар - Максим Сухенко (ЗСЖУ)

Найращий бомбардир - Ігор Киричок ( ХSPORT)

Найращий гравець - Віталій Місюра ( ТК Футбол)

Найращий тренер - Валентин Щербачов (ЗСЖУ)

"Даний турнір - ще одна сторінка в серії спортивних заходів для медіа від Parimatch. Ми впевнені, що без спортивної преси розвиток професійного та аматорського спорту неможливо в Україні. І сьогодні ми вдячні за якісну роботу спортивних журналістів провідних українських видань" - зазначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Наступний турнір Parimatch media cup відбудеться вже навесні 2020.