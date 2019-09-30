Італійський клуб звільнив тренера через Грету Тунберг

Джерело - Чемпіон.

Клуб Серії D Гроссето звільнив тренера молодіжної команди через образи на адресу Грети Тунберг.

"От повія! Краще б йшла працювати, в 16 вже можна",- саме ця фраза Томмазо Казаліно в Facebook коштувала йому роботи.

Так помічник тренера молодіжної команди прокоментував відомий виступ шведської активістки.

У Гроссето мотивували рішення тим, що поведінка Казаліно не відповідає лінії клубу, де людські якості цінуються більше, ніж професійні. Казаліно вибачився. Але роботу йому не повернули.

Нагадаємо, Грета Тунберг - це 16-річна еко-активістка яка влаштувала "рознос" світовим лідерам на саміті ООН. Дівчинка зробила емоційну промову, звинувативши світових політиків у вкраденому дитинстві.