Президент Інгульця Поворознюк рівняється на Ахметова

Поворознюк бере приклад з Ахметова

Президент першолігового Інгульця Олександр Поворознюк хоче бути схожим у всьому на свого колегу з донецького Шахтаря - Ріната Ахметова.

Про це Поворознюк заявив у програмі Великий футбол.

"Хочу, щоб Інгулець був у всьому так, як Шахтар, як Ахметов. У нього є в чому брати приклад. І повірте мені: хто б що не говорив, але таких людей, футбольно хворих на голову, як Ахметов, дуже мало. Відношу себе до такої невеличкої категорії також. Вважаю, що є людина, в якої можна брати приклад. Я хочу в усьому бути подібним на Ахметова – бути схожим у футболі, бути схожим в бізнесі", - заявив президент Інгульця.

Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.