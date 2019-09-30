Маліновський вказав причину розірвання контракту Аталанти з Шкртелом

Джерело - Tribuna.com.
Екс-захисник Ліверпуля Мартін Шкртел досить швидко залишив Аталанту у звязку з чималим навантаженням на тренуваннях.
Про це Руслан Маліновський заявив у програмі Профутбол.
"Мартін Шкртел говорив, що ніде стільки не працював, не тренувався і не бігав. У Аталанті захисники повинні не тільки ззаду грати, але і підключатися до атак, тому що така специфічна схема. У його віці він вважав, що це неприйнятно для нього, тому сторони розірвали контракт за обопільною згодою", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, 34-річний словак 9 серпня перейшов до Аталанти, а вже 2 вересня італійці оголосили про розірвання контракту з гравцем.