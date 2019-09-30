Мілевський: Михайличенко є дивним вибором Суркіса

Раніше при Олексію Михайличенко у Динамо були складні тренування.

Про це колишній гравець киян Артем Мілевський заявив в ефірі програми Профутбол.

"Михайличенко - дивний вибір, звичайно, як для мене. Ігор Михайлович каже, що часу на розкачку немає і йому потрібен результат прямо зараз. Михайличенко же ввійшов Валерія Васильовича відразу. Скільки років минуло - не знаю, які у нього зараз тренування. Але тоді були дуже важкі. Тоді ми їздили в Ялту. Бігали по серпантину. Бігли Купера. Бігли 5 по 300. Мені здається, ні в одній команді світу вже таких тренувань немає. Є зіставні навантаження. Але вони по-іншому робляться.

Михайличенко все тримає в собі, емоції намагається не показувати назовні. І видно по ньому, що він, стільки років пропрацювавши в Динамо, дуже переживає за клуб. Дай бог йому здоров'я з такою командою", - зазначив Мілевський.