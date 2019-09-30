Мілевський: У Суркіса немає грошей на іноземного тренера

У київському Динамо немає висококласних футболістів.

Про це екс-гравець киян Артем Мілевський заявив в ефірі програми Профутбол.

"Думаю, що у Ігоря Михайловича немає стільки грошей, щоб запросити іноземного тренера. Немає футболістів висококласних. Як у Шахтаря. Вони ж можуть собі дозволити купити Коноплянку. Чому Динамо не купило Коноплянку?", - сказав Мілевський.