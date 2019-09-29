Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, Ференцварош українського тренера Сергія Реброва на своєму полі зустрічався із клубом Кішварда в рамках чемпіонату Угорщини.
Єдиний гол був забитий на 85-й хвилині матчу, коли відзначився Леандро. Перемога дозволила Ференцварошу набрати 15 очок та піднятися на другу сходинку у турнірній таблиці.
Відзначимо, у складі господарів на полі весь матч провели два українця Зубков і Харатін, а за Кішварду – Мельник і Кравченко.
Чемпіонат Угорщини - 2019/20
7 тур, 29 вересня
Ференцварош - Кішварда 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 85 Леандро
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