Джерело - Чемпіон.
Динамо вийде на матч проти Дніпро-1 із двома нападниками.
Стартові склади:
Динамо: Бущан - Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко - Циганков, Сидорчук, Гармаш, Вербич - Бесєдін, Соль
Запасні: Бойко, Цітаішвілі, Де Пена, Андрієвський, Караваєв, Родрігес, Буяльський
Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопиренок, Логінов, Польовий - Кравченко, Когут - Чичиков, Батагов, Назаренко - Супряга
Запасні: Кліщук, Гуйє, Шаповал, Сніжко, Коркішко, Вакулко, Куліш
Нагадаємо, Десна розгромила Маріуполь у 9 турі УПЛ.
Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.