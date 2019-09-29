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Мата: Манчестер Юнайтед стає все ближче до титулу АПЛ

Сьогодні 14:22 337 0
Мата: Манчестер Юнайтед стає все ближче до титулу АПЛ
#Манчестер Юнайтед, #Мата

Джерело - Daily Mail.

Іспанський півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата вірить у перемогу "червоних дияволів" у англійській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів Daily Mail.

"Деякі люди кажуть мені, що я прийшов у МЮ в невідповідний час, але перебувати в цьому клубі - це щось особливе. Хотілося б, щоб я був тут, коли клуб перемагав у Прем'єр-лізі. Ми стаємо все ближче до титулу. Немає жодних шансів на те, що цей клуб не повернеться туди, де повинен бути", - сказав Мата.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.

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