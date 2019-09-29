Іспанський півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата вірить у перемогу "червоних дияволів" у англійській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів Daily Mail.

"Деякі люди кажуть мені, що я прийшов у МЮ в невідповідний час, але перебувати в цьому клубі - це щось особливе. Хотілося б, щоб я був тут, коли клуб перемагав у Прем'єр-лізі. Ми стаємо все ближче до титулу. Немає жодних шансів на те, що цей клуб не повернеться туди, де повинен бути", - сказав Мата.