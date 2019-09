Сьогодні, 29-го вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко святкує свій 43-й день народження.

Колишній клуб Шевченка, Мілан, привітав українця зі святом:

Happy Birthday, @jksheva7! 🎂

What’s your favourite memory of the King in the East? 🇺🇦



Buon compleanno, Andriy Shevchenko! 🎂

Qual è il vostro ricordo più bello del Re dell’Est? 🇺🇦 pic.twitter.com/gCtrBTzB4D