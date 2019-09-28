Гент Яремчука переміг Кортрейк у 9 турі Ліги Жупіле

З чотирьох українців у грі брав участь лише Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі бельгійської Ліги Жупіле Гент святкував перемогу над Кортрейком.

Перша половина матчу завершилася з нулями на табло. Наприкінці першого тайму Яремчук отримав жовту картку. У другому таймі господарі двічі вразили ворота гостей.

У складі Гента Роман Яремчук вийшов з перших хвилин і був замінений на 79-ій хвилині, Роман Безус і Андрій Бацула відповідно у складі господарів та гостей провели гру на лаві запасних. Ігор Пластун через травму пропустив цю гру.

Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле 1

9 тур, 28 вересня

Гент - Кортрейк 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Нгаде-Нгаджуї, 2:0 - 87 Девід

Раніше, український нападник визнаний найкращим гравцем матчу Гент - Зюлте-Варегем.

Нагадаємо, Олександрія безкоштовно відвезе вболівальників на гру з Гентом.