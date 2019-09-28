Боруссія не змогла перемогти Вердер у 6 турі Бундесліги

Результативна нічия у Дортмунді

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома зіграла внічию з Вердером.

На початку зустрічі команди обмінялися забитими м’ячами. На 41 хвилині Ройс вивів вперед Боруссію. Після перерви гості зрівняли рахунок - 2:2. Це рахунок не зазнав змін до завершення зустрічі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

6 тур, 28 вересня

Боруссія Д - Вердер 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Рашіца, 1:1 - 9 Гетце, 2:1 - 41 Ройс, 2:2 - 55 Фрідль

Раніше, Боруссія Д втратила очки з Айнтрахтом.

Нагадаємо, Лейпциг у меншості розгромив Вердер.