Ярмоленко неймовірним ударом відкрив рахунок у матчі з Борнмутом

Джерело - Чемпіон.
У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут вдома приймає Вест Гем Ярмоленка.
Вже на 10-ій хвилині матчу українець Андрій Ярмоленко отримав м'яч у карному майданчику суперника і другим дотиком гарно пробив по воротах господарів - голкіпер не виручив свою команду, адже такий удар не береться.
BEAUTIFUL YARMOOOOOO! pic.twitter.com/2G3N7vARvf— West Ham United (@WestHam) 28 вересня 2019 р.
Нагадаємо, Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема.
Раніше стадіон Вест Гема стоячи аплодував Ярмоленку та співав на честь українця.