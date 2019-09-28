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Ярмоленко неймовірним ударом відкрив рахунок у матчі з Борнмутом

Сьогодні 17:17 726 0
Українець відкрив рахунок у матчі АПЛ
Ярмоленко неймовірним ударом відкрив рахунок у матчі з Борнмутом
#ВЕст Гем, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут вдома приймає Вест Гем Ярмоленка.

Вже на 10-ій хвилині матчу українець Андрій Ярмоленко отримав м'яч у карному майданчику суперника і другим дотиком гарно пробив по воротах господарів - голкіпер не виручив свою команду, адже такий удар не береться.

Нагадаємо, Ярмоленко став обличчям рекламних банерів Вест Гема.

Раніше стадіон Вест Гема стоячи аплодував Ярмоленку та співав на честь українця.

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