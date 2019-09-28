Колишній головний тренер Динамо розповів про «динамівські серця» на тренерському посту

Джерело - Вацко Live.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не використовував прийомів легендарного Валерія Лобановського.

Про це заявив сам спеціаліст у ефірі Вацко-light.

"У цього клубу дуже багата історія, і вона тебе стимулює, адже ти не маєш права підвести тих людей, які довірили тобі це місце, ти не маєш права підвести вболівальників", - сказав Хацкевич.

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"Не буду говорити за інших, але особисто я взагалі нічого не використовував з того, що було при Лобановському. У мене є свій напрямок, я дотримуюся йому", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, німецький клуб пропонував Динамо 20 млн євро за Циганкова.