Косовський взяв на себе всю провину за поразку від Шахтаря

Джерело - Tribuna.com.
Після поразки від донецького Шахтаря головний тренер Ворскли Віталій Косовський попросив вибачення вболівальників за гру.
Про це він зробив в ефірі телеканалу Футбол 1.
"Важко в психологічному плані пропустити в двох іграх дев'ять голів, але я буду на стороні хлопців. Через це треба пройти. Хотів би вибачитися перед уболівальниками Ворскли. Всю провину беру на себе.
Шахтар - команда високого рівня, що вони на полі і показали. Ми програли за всіма параметрами. Важко щось говорити, необхідно розібратися спочатку в собі", - сказав Косовський.
Раніше, клуб АПЛ зацікавився півзахисником Шахтаря.