Косовський взяв на себе всю провину за поразку від Шахтаря

Після поразки від донецького Шахтаря головний тренер Ворскли Віталій Косовський попросив вибачення вболівальників за гру.

Про це він зробив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Важко в психологічному плані пропустити в двох іграх дев'ять голів, але я буду на стороні хлопців. Через це треба пройти. Хотів би вибачитися перед уболівальниками Ворскли. Всю провину беру на себе.

Шахтар - команда високого рівня, що вони на полі і показали. Ми програли за всіма параметрами. Важко щось говорити, необхідно розібратися спочатку в собі", - сказав Косовський.