Коноплянка: Грати з бразильцями одне задоволення

Вінгер донецького Шахтаря Євген Коноплянка не готовий на всі сто відсотків.

Про це футболіст заявив в ефірі каналу Футбол 1.

"Завжди приємно забивати в новій команді дебютний гол. Вдячний команді, адже це не я заробив пенальті. Заслужили забити чотири голи, крупно перемогти. Вітаю команду з хорошою грою.

Як гралося з бразильцями? Одне задоволення. Що тут додати, ви самі все бачите. Головне їх розуміти і відчувати, що вони хочуть. Знаєте, вони такі люди, що якщо ти будеш робити те, що вони хочуть - будуть тебе подвійно дякувати. Потрібно розуміти, зігратися і буде успіх.

Все ближче до своєї оптимальної форми. Поки не можу сказати, що готовий на 100 відсотків. Відчувається ще, що ніжки здуваються. Але це добре. Добре набирати форму в ось таких матчах.

Сподіваюся потрапити в старт на Аталанту? Ну давайте не будемо забігати наперед. Всі хочуть грати з перших хвилин, але, в першу чергу, важливо, щоб команда налаштувалася і спробувала здобути три очки. Зараз потрібно правильно відновитися і готуватися до гри", - сказав Коноплянка.