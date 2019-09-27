Металіст 1925 здолав Прикарпаття у 11 турі Першої ліги

Забито голи на будь-який смак

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Першої ліги в Івано-Франківську місцеве Прикарпаття зустрічалося з Металістом 1925.

Перший тайм матчу подарував два дублі - оформили Цюцюра у господарів і Романов у гостей. На 59-ій хвилині Ямполь вивів гостей вперед. Далі господарі намагалися відігратися, але не вдалося реалізувати створені моменти.

Чемпіонат України - Перша ліга

11 тур, 27 вересня

Прикарпаття - Металіст 1925 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 12 Цюцюра, 1:1 - 25 Романов, 1:2 - 36 Романов, 2:2 - 45+2 - Цюцюра, 2:3 - 59 Ямполь

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку, яку не було прийнято.