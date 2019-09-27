Хацкевич: У мене з Суркісом була жорстка розмова з ненормативною лексикою

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич не мав домовленості з президентом клубу Ігорем Суркісом щодо можливої відставки у разі не виходу до групи ЛЧ.

Про це тренер заявив в ефірі Вацко-light.

"Чи була домовленість з Суркісом, що в разі невиходу в групу ЛЧ буде моя відставка? Це не було ніде прописано. Це ж була його ініціатива зустрітися і поговорити після закінчення мого контракту з Динамо. У нас відбувся досить жорстка розмова. Була і ненормативна лексика, адже ми обидва запальні.

Попадання в ЛЧ я не міг гарантувати. Будь-який тренер теж би не зміг. Все залежить від жеребкування, удачі і стану команди. Основне завдання була - виграти чемпіонат", - сказав Хацкевич.