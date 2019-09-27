Петраков: Шубін відмовився грати за Німеччину заради України

Гравець німецького Шальке Богдан Шубін отримає виклик на наступний збір збірної України (U-17).

Про це заявив наставник збірної Олександр Петраков.

"Богдану Шубіну було непросто. Йому потрібно було звикнути до нашої схеми гри. Але до кінця турніру Богдан, схоже, вже повністю освоївся. На наступний збір я буду його викликати, аби тільки в нього вийшло вирішити питання з клубом. Хоча наш наступний збір збігається з датами УЄФА.

Шубін, між іншим, відхилив пропозицію виступати за збірну Німеччини, мотивуючи це тим, що хоче грати за Україну", - зазначив Петраков.