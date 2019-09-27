Поворознюк: Ми і київське Динамо зможемо перемогти

У наступному раунді Кубка України президент Інгульця бажає у суперники київське Динамо.

Про це він заявив Сегодня.

"Увечері напередодні гри я приїхав до команди, кажу: Пацани, треба зробити Карпати! Що для цього потрібно? А вони мені: Олександр Григорович, якщо треба - зробимо. Ну про що далі було говорити?

Тому я був абсолютно спокійний за результат. Навіть коли ми залишилися вдесятьох. Пацани якщо пообіцяли, то вони б і вдев'ятьох вистояли. На сьогоднішній день кожен гравець Карпат індивідуально сильніший за наших гравців, але колективу у них немає.

На полі вони були навіть не лебідь, рак і щука. Хто як хоче, так і грає, немає згуртованості, видно, що вони говорять різними мовами говорять, не розуміють один одного. Я з перших хвилин був спокійний, почав переживати тільки в серії пенальті, тому що це лотерея. Тим більше, ми свій перший удар не реалізували. Але, слава богу, все добре закінчилося.

Кого тепер хочу отримати у суперники? Динамо. Ніколи з ними раніше не грали, і ось хочеться спробувати свої сили з ними. І я думаю, поки і у них, як у Карпат, з грою не все в порядку, ми їх теж зможемо зробити", - сказав Поворознюк.