Екс-гравець молодіжної збірної України грає у чемпіонаті окупованого Криму

Мемешев грає за Кримтеплицю

Колишній футболіст Волині і Карпат Редван Мемешев, який забивав Шахтарю, грає у чемпіонаті окупованого Криму.

Народжений у Джанкої 26-річний кримський татарин Редван Мемешев, котрий зробив собі в футболі ім’я виступами за луцьку Волинь, повернувся у рідні пенати.

Гравець, дубль якого 1 листопада 2013 року приніс "хрестоносцям" перемогу 2:0 над Шахтарем, нині грає в чемпіонаті окупованого Криму, за Кримтеплицю з Молодіжного.

Офіційна назва турніру – чемпіонат Прем’єр-ліги Кримського футбольного союзу. Турнір популярний, на останньому матчі за участю Кримтеплиці проти Кизилташа з Бахчисараю зібрав аж 100 глядачів.

Цікаво, що у складі Кизилташу виступає екс-гравець Ворскли Олексій Курилов, а в Кримтеплиці поряд із Мемешевим бігає вихованець чернівецького футболу, екс-гравець львівських Карпат Артур Новотрясов.

У тих же Карпатах нетривалий час у 2017 році грав і наш герой Мемешев. То після того, як він після чотирьох проведених років був забракований у Волині. Після того Редван пробував закріпитися в складі першолігового СК Дніпро-1, а цей рік починав у білоруському чемпіонаті, за Славію з Мозира.

У складі молодіжної збірної України Мемешев зіграв 13 матчів і забив два м’ячі.

Раніше, батько футболіста Динамо пропав у Криму.

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