Почесному президенту Ворскли Жеваго вручили підозру щодо розтрати коштів банку

Український економіст, політик, мільярдер та почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго отримав підозру у справі щодо розтрати коштів банку Фінанси та Кредит.

Про це повідомила у своєму Facebook заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"Маю нові подробиці у справі розтрати коштів банку Фінанси та Кредит. Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку Фінанси та Кредит.

Коротко нагадаю, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком Фінанси та кредит й іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Додатково хочу повідомити й про нові подробиці справи, які з’явилися в ході досудового розслідування. Встановили, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу. Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - написала Варченко.