Ліонель Мессі не зможе допомогти збірній Аргентини у найближчих матчах

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжить відбувати покарання через свої слова під час Кубка Америки-2019.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Федерація футболу Аргентини намагалася оскаржити дискваліфікацію Мессі, але суд Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) відхилив апеляцію.

Відзначимо, що аргентинця дискваліфікували за слова про роботу КОНМЕБОЛ після Копа Америка-2019, де він заявив, що все підлаштовано заради перемоги на турнірі Бразилії і звинуватив організацію у корупції.

Таким чином, Мессі не допоможе своїй національній збірній у найближчих матчах проти Німеччини і Еквадору.

Нагадаємо, Мессі через травму може пропустити більше місяця.