Гравці Мілана не змогли довести матч проти Торіно до логічного завершення.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Марко Джампаоло.

"Гра була під нашим контролем, у нас просто не було можливостей, щоб довести її до логічного завершення. До першого гола Торіно ми практично не ризикували, а потім протягом чотирьох хвилин весь матч змінився.

Були помилки, але це було кращий виступ Мілана в цьому сезоні, так як ми довго домінували. Природно, що поразка є не дуже хорошим результатом", - вважає Джампаоло.