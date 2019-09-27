Джерело - football.ua.
Гравці Мілана не змогли довести матч проти Торіно до логічного завершення.
Про це розповів головний тренер міланського клубу Марко Джампаоло.
"Гра була під нашим контролем, у нас просто не було можливостей, щоб довести її до логічного завершення. До першого гола Торіно ми практично не ризикували, а потім протягом чотирьох хвилин весь матч змінився.
Були помилки, але це було кращий виступ Мілана в цьому сезоні, так як ми довго домінували. Природно, що поразка є не дуже хорошим результатом", - вважає Джампаоло.
Раніше, Торіно здобуло вольову перемогу над Міланом у 5 турі Серії А.
Нагадаємо, Лечче Шахова перемогло Торіно. У попередньому турі Торіно поступилося Сампдорії.