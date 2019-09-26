Шахтар прибув до Харкова на гру з Ворсклою без Болбата

Матч відбудеться завтра, 27 вересня

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар прибув до Харкова на гру проти Ворскли, взявши 20 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

У Харків з командою не прилетіли захисники Сергій Болбат і Богдан Бутко, а також форварди Андрій Борячук і Данило Сікан.

У складі гірників прибули: воротарі - Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, захисники: Додо, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Ісмаїлі, півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентіньо та нападник Жуніор Мораес

Матч Шахтар - Ворскла відбудеться на ОСК Металіст завтра, 27 вересня. Старт - о 19:00 за київським часом.

Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.

Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.