Шахтар прибув до Харкова на гру з Ворсклою без Болбата

Джерело - ФК Шахтар.
Шахтар прибув до Харкова на гру проти Ворскли, взявши 20 футболістів.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
У Харків з командою не прилетіли захисники Сергій Болбат і Богдан Бутко, а також форварди Андрій Борячук і Данило Сікан.
У складі гірників прибули: воротарі - Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, захисники: Додо, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Ісмаїлі, півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентіньо та нападник Жуніор Мораес
Матч Шахтар - Ворскла відбудеться на ОСК Металіст завтра, 27 вересня. Старт - о 19:00 за київським часом.
Раніше, Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря.
Нагадаємо, Степаненко назвав найкращих гравців Динамо.