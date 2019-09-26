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Півзахисник Динамо отримав виклик до збірної Словенії

Сьогодні 20:25 213 0
Вербич поїде на два матчі відбору
Півзахисник Динамо отримав виклик до збірної Словенії
#Динамо, #Вербич

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич отримав виклик до збірної Словенії на матчі кваліфікації Євро-2020 з Північною Македонією і Австрією.

Про це повідомляє nzs.si.

Головний тренер словенської національної команди Матьяж Кек всього викликав 23 футболіста.

Матч Північна Македонія - Словенія відбудеться 10 жовтня, Словенія - Австрія - 13 жовтня.

Збір розпочнеться 6 жовтня.

Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.

Також, Михайличенко вказав на важливість перемоги.

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