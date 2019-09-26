Півзахисник Динамо отримав виклик до збірної Словенії

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич отримав виклик до збірної Словенії на матчі кваліфікації Євро-2020 з Північною Македонією і Австрією.
Про це повідомляє nzs.si.
Головний тренер словенської національної команди Матьяж Кек всього викликав 23 футболіста.
Матч Північна Македонія - Словенія відбудеться 10 жовтня, Словенія - Австрія - 13 жовтня.
Збір розпочнеться 6 жовтня.
Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.
Також, Михайличенко вказав на важливість перемоги.