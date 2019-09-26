Керівник PR-відділу ТК Футбол звинуватив спортивні ЗМІ у маніпуляціях

Суперечливий епізод був відсутнім у відеоогляді

Керівник PR-відділу телеканалів Футбол 1/2 Данило Вереітінов українські спортивні ЗМІ в маніпуляціях в зв'язку з публікацією новини про відсутність в відеоогляді каналів перенесеного матчу 4-го туру Прем'єр-ліги Маріуполь - Динамо (0:1) епізоду з попаданням м'яча в руку захисника азовців Сергія Чоботенко.

Про це Вереітінов написав у Facebook.

"Попався на очі приклад маніпуляції. Деякі ЗМІ заявили, що телеканали Футбол 1/2 нібито свідомо не показали один з епізодів матчу Маріуполь - Динамо в своєму відеоогляді. Таким чином, у футбольній аудиторії складається хибне відчуття, що телеканали Футбол 1/2 зовсім проігнорували цей епізод. Якби автори цієї маніпуляції уважно стежили за ефіром, то не пропустили б всі важливі меседжі в післяматчевій студії", - написав Вереітінов.

Пізніше телеканали Футбол 1/2 оновили огляд матчу Маріуполь - Динамо. Тепер там є епізод, про який йшла мова.

Підготовкою оглядів для ТК Футбол займається компанія oll.tv, але самі огляди публікуються і на офіційній сторінці телеканалів в YouTube.

Раніше, Караваєв звинуватив Маріуполь у порушенні регламенту.