Ковалець: Завдання Оболоні Бровар посісти третє місце

Команда Оболонь Бровар на сезон у Першій лізі має завдання бути у трійці кращих.

Про це заявив наставник Оболоні Бровар Сергій Ковалець.

"Хороша гра була, цікава. Хотіли виграти. Гра була рівною, але ми дали зіграти молоді. Багато помилок, однак було видно бажання і не було байдужості.

Завдання? Ви знаєте, що президент клубу сказав, що стоїть завдання зайняти 3-е місце. Але ми розуміємо, що попереду багато турів. І багато команд хочуть виходити в УПЛ.

У багатьох є інфраструктура і склад. Який буде результат у нас - подивимося", - сказав Ковалець.