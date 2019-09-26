Лавриненко: Поворознюк пообіцяв подвійні преміальні за перемогу над Карпатами

Команда Інгульця отримає про винагороду від президента клубу Олександра Поворознюка за перемогу над Карпатами у третьому попередньому етапі Кубка України.

Про це заявив наставник команди Сергій Лавриненко.

"Після матчу з Карпатами президент клубу пообіцяв команді подвійні преміальні.

У нас в пріоритеті чемпіонат. У нас стоїть завдання вийти в Прем'єр-лігу, тому очки в чемпіонаті треба втрачати якомога менше. Ми розуміємо, що на якійсь стадії в Кубку нам дістанеться гранд. В Англії Тоттенхем в Кубку вилетів від команди з четвертого дивізіону. В Україні таке уявити неможливо. Єдине, хотілося б в наступній стадії Кубка знову зіграти вдома, перед своїми вболівальниками", - зазначив Лавриненко.