Гравці Ворскли серйозно налаштовуються на матч чемпіонату України проти Шахтаря.

Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.

"У найближчому матчі, я думаю, у нас не буде такого провалу, як з Динамо. Ми поговорили між собою і прийшли до висновку, що команда не може більше так грати. Тим більше за такої підтримки, яка була на трибунах, неприпустимо так програвати. Висновки зроблені.

Грати з Шахтарем дійсно дуже цікаво, тим більше хочеться перевірити і себе як футболіста, і командні дії на полі проти такого суперника.

Думаю, що буде хороший матч для нас, повинні дати бій Шахтарю і порадувати наших уболівальників, перед якими ми заборгували", - розповів Чеснаков.