В УЄФА назвали найкращих гравців Ліги Європи

Гравці Динамо Артем Шабанов і Віталій Буяльський потрапили у список 100 найкращих гравців за підсумками 1 туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Буяльський став автором переможного гола у ворота Мальме і посів 51 місце у рейтингу, набравши 1914 балів, Шабанов на 97 позиції – 1529 пунктів.

Ще один українець Євген Банада з Олександрії посів 137 сходинку (1353 очки).

Найкращим за версією УЄФА став нападник Лудогорця Клаудіу Кешеру, у якого 3257 балів завдяки хет-трику у ворота ЦСКА.

Нагадаємо, у 1 турі Ліги Європи Динамо вирвало перемогу у швецького Мальме, завдяки голу Віталія Буяльського.