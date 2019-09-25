Збірна України не зіграє у Росії, якщо вийде на Євро-2020

Збірні Росії та України не зустрінуться на груповому етапі

Збірна України з футболу не зіграє в Санкт-Петербурзі на груповому етапі Євро-2020 в разі виходу до фінальної частини турніру.

Про повідомляє ТАСС.

Згідно з регламентом жеребкування фінальної частини Євро-2020, збірні Росії та України не зустрінуться на груповому етапі. Збірна Росії, в разі потрапляння на Євро, зіграє в групі B, матчі якої пройдуть в Санкт-Петербурзі і Копенгагені.

При цьому українська команда може зіграти в Санкт-Петербурзі в матчі плей-офф.

Крім того, при жеребкуванні групового етапу в разі виходу на турнір будуть розведені збірні Вірменії та Азербайджану, а також Іспанії та Гібралтару. Збірна Косова не зможе зіграти зі збірними Сербії та Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Андрій Шевченко довикликав до раніше оголошеного складу синьо-жовтих оборонця київського Динамо Артема Шабанова.