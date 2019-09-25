Бабич: Є люди, які зробили все для перемоги Динамо

Наставник Маріуполя про поразку від киян

У перенесений матч 4-го туру УПЛ Маріуполь - Динамо (0:1) втрутилися люди, яких не повинно бути видно на полі.

Про це наставник маріупольців Олександр Бабич заявив в інтерв'ю Футбол News.

"Можу сказати, що планували зіграти строго від оборони і на контратаках за допомогою довгих передач. В цілому, команда впоралася із завданням. Десь втрутилися люди, яких не повинно бути видно на полі. Люди, які зробили все, щоб Динамо поїхало з перемогою. Наприклад, фол Бойка проти Топалова. І інші моменти деякі. І все ж я вдячний хлопцям за віддачу. Прикро, що пропустили на останніх хвилинах", - сказав Бабич.

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