СК Дніпро-1 впевнено переміг Агробізнес у Кубку України

Дніпряни перемогли у Волочиську

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього попереднього етапу Кубка України один з лідерів Першої ліги вдома приймав СК Дніпро-1.

Ця зустріч дуже очікувалася. Гості налаштовувалися досить серйозно - їм хотілося порівняти їх теперішній рівень з рівнем Першої ліги, яку вони у минулому сезоні виграли.

У першому таймі гості двічі вразили ворота Агробізнесу. Після перерви Коркішко довів рахунок до розгромного. До честі Агробізнесу вдалося забити гол престижу.

Кубок України

Третій попередній етап, 25 вересня

Агробізнес - СК Дніпро-1 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Булеца, 0:2 - 27 Куліш, 0:3 - 65 Коркішко, 1:3 - 85 Черненко

Нагадаємо, Супряга зможе зіграти проти Динамо.

Раніше, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.