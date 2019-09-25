Джерело - ua.tribuna.com.
Баварія може заборонити гравцям грати у збірні Німеччини, якщо Мануель Ноєр перестане бути першим голкіпером у національній збірній.
Про це заявив президент Баварії Улі Генесс.
"Перш ніж подібне станеться, ми перестанемо відпускати гравців у національну збірну.
Ми ніколи не приймемо подібні зміни. Лев почує наші слова", - заявив Генесс.
Відзначимо, що нещодавно з'явилася інформація, що воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген вийде у старті збірної Німеччини в одному з двох найближчих матчів.
Нагадаємо, Ноєр хоче продовжити контракт з Баварією.