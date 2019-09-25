Джерело - XSPORT.
Півзахисник Динамо Віктор Циганков є одним із найкращих гравців Динамо.
Про це розповів півзахисник киян Карлос де Пена.
"Циганков - один з кращих молодих гравців Динамо останнього часу. Він дуже досвідчений. Сподіваюся, він буде з нами до кінця сезону.
Але якщо він покине Динамо, це теж буде зрозуміло. Він готовий грати в іншій лізі, щоб побачити щось нове.
Віктор уже кілька років грає за збірну України і багато забив за першу команду", – розповів де Пена.
Нагадаємо, Циганков незадоволений своєю грою проти Ворскли.
Раніше, Михайличенко назвав втрати Динамо.