Півзахисник Динамо Віктор Циганков є одним із найкращих гравців Динамо.

Про це розповів півзахисник киян Карлос де Пена.

"Циганков - один з кращих молодих гравців Динамо останнього часу. Він дуже досвідчений. Сподіваюся, він буде з нами до кінця сезону.

Але якщо він покине Динамо, це теж буде зрозуміло. Він готовий грати в іншій лізі, щоб побачити щось нове.

Віктор уже кілька років грає за збірну України і багато забив за першу команду", – розповів де Пена.