Уругвайський півзахисник Динамо Карлос де Пена вказав на популярність киян на батьківщині.

"Про Динамо знають у всьому світі. Це - велика команда. Перше, з чим в Уругваї асоціюється Україна - це Динамо. В останні роки Шахтар дуже добре нав'язує боротьбу, але коли говориш про український футбол в Уругваї, то чуєш про Динамо і Шевченко. Гірники дуже добре проявляють себе в останні роки, у них хороший склад, але клуб з великою кількістю титулів і історією – Динамо", - розповів де Пена.